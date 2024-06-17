Bursa'da akli dengesi olmadığı iddia edilen kişinin ateşe verdiği çalılar, ormana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Olay, Bursa'nın Gemlik ile Orhangazi arasında yol kenarında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, adli dengesi olmadığı iddia edilen kişi, yol kenarındaki çalıları ateşe verdi.

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Alevlerin ormana doğru ilerlediğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

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Ateşe veren vatandaş gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA