Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İmran S.(18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak yoldan çıkan araç mobilya mağazasının reklam panosuna çarptı. Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücü ve yolcular Aslan D.(20) ile Mert C.(19)'yi sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri Aslan D.'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü ve Mert C. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İnegöl Hüdai camiinde kılınan cenaze namazının ardından İlçe Kent Mezarlığında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından bugün taburcu edilen sürücü İmran S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliye mahkemece ev hapsi verildi.