Türk Telekom’un “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi-Mili Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi” sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

’Herkes için erişilebilir iletişim’ ilkesi ve ’insan odaklı’ yaklaşımıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanat alanına aktardığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde, erişilebilir bir sanat deneyimi sundu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde kapılarını açan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi - Mili Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi” ziyaretçilerine özel bir deneyim yaşattı. Toplamda 10 bine yakın kişinin ziyaret ettiği sergide Milli Saraylar Müzesi Koleksiyonu’ndan seçilen 20 eser ve deneyim odası ilgi çekti.

Türk Telekom’un görme engellilere yönelik sesli içerik hizmeti Telefon Kütüphanesi uygulamasının içinde yer alan ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümüne yeni eklenen tablolar, farklı bir konseptle tasarlanarak tanıtıldı. Bu kapsamda Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu özel seçkisinden oluşan; “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi”; 24 Aralık tarihine kadar görmenin ötesinde bir deneyim sundu. Başta görme engelliler olmak üzere, çeşitli derneklerin üyeleri ve Türk Telekom’un az görenlere yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı çocukları sergiye yoğun ilgi gösterdi. Görme engelli bireyler; Atatürk Kültür Merkezi’nde 3 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayan sergide yer alan tabloları, Telefon Kütüphanesi uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak dinlemeye devam edebilecek.

“Herkes için erişilebilir yaşam”

Atatürk Kültür Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılan ve 24 Aralık itibariyle son bulan Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi hakkında konuşan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Türk Telekom’un insanı odağına alarak ‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle eğitimden sanata, günlük yaşamdan teknolojiye her alanda fırsat eşitliği sağlamayı ana hedefimiz olarak görüyoruz. Ana destekçisi olarak kültür-sanat ile teknolojiyi harmanladığımız Atatürk Kültür Merkezi’nde Sesli Adımlar uygulaması ile herkes için erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Görme ve işitme engelli sanatseverler Sesli Adımlar uygulamamız ile, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında özgürce vakit geçirebiliyorlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ziyaretçilere kapılarını açan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi” ise başta görme engelli sanatseverler olmak üzere 10 bine yakın sanatseverin ilgi odağı oldu. Sivil toplum kuruluşlarından, belediyelerin engelli ve sosyal yaşam merkezlerinden, görme engelli okullarından çok sayıda ziyaretçiyi sergimizde ağırladık. Türk Telekom’un Telefon Kütüphanesi uygulamasında yer alan Tablolar Konuşuyor bölümüne eklenen yeni bir koleksiyonu farklı bir konseptle tasarlayarak sanatseverlere sunduk. Türk Telekom olarak Türkiye’ye Değer projeler üreterek, herkes için erişilebilir teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Türk Telekom’un erişilebilirlik kapsamında farklı projeleri de yer alıyor. Telefonda sesli kitap hizmeti olan Telefon Kütüphanesi uygulaması ile görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldıran şirket, uygulama içinde yer alan İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma özellikleriyle de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Ayrıca şirket tarafından geliştirilen Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor. Az gören çocukların ‘erken müdahale eğitimleri’ alarak görme yetilerini artırmalarını sağlayan Günışığı projesi ise az gören çocukların başta eğitim olmak üzere toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Görme ve işitme engelli sanatseverler ise Türk Telekom’un Sesli Adımlar uygulaması ile Atatürk Kültür Merkezi’nin açık ve kapalı tüm alanlarını, başka birinin yardımına gerek duymadan, ücretsiz ve operatör bağımsız olarak akıllı telefonlarına yükledikleri uygulama eşliğinde ziyaret edebiliyor.