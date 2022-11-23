İnegöl’ün gelişim bölgesi Kozluca mevkiinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları sürüyor. Akpınar Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bülbüller ve Zincirlikuyu Caddelerimizde asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık 5 kilometreyi kapsayan bir sıcak asfalt kaplama çalışması yürütülüyor” dedi.

Yapılaşmanın hızla devam ettiği ve kullanımın her geçen gün yoğunlaştığı Alanyurt Kozluca yolu bölgesinde altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapının tamamlandığı alanlarda sıcak asfalt uygulamasıyla ulaşım ağını daha konforlu hale getiriyor. Bülbüller ve Zincirlikuyu Caddelerinde tamamlanan sıcak asfalt uygulaması Akpınar Caddesinde devam ederken, toplamda 5 kilometreyi kapsayan uygulamayı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte yerinde inceledi.

AKPINAR CADDESİ ASFALTLANIYOR

İnceleme sırasında açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Alanyurt bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın talimatları üzerine yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere buradayız. Şu anda Akpınar Caddesi mevkiindeyiz. Hemen yan tarafta bulunan Bülbüller ve Zincirlikuyu Caddelerimizde de asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık 5 kilometreyi kapsayan bir sıcak asfalt kaplama çalışması yürütülüyor. Şu anda 2 caddemizde süreç tamamlandı. Akpınar Caddesi üzerinde de zemin değişimleri gerçekleştirerek süreç tamamlanmış olacak” dedi.

Altyapı çalışmalarıyla birlikte sürecin devam ettiğini de vurgulayan Başkan Taban, “Bu bölgede özellikle yerleşimin büyük oranda cadde üzerindeki bölgelerde tamamlanmış olması, vatandaşlarımızın da artık yoğun bir şekilde kullandığının artık bizler de farkındayız, görüyoruz. Bunlarla ilgili süreci altyapı çalışmalarıyla da birlikte götürmek için çalışıldığından bazı gecikmeler olabiliyor. Biz buralarda asfalt kaplama çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi marifetiyle gerçekleştirerek buralarda güzel, estetik görünümlü, konforlu yol ağımızı sağlamış olacağız. Bildiğiniz gibi daha önce kıyı bantlarında kaldırım çalışmaları yapılarak gerek yaya yürüyüş alanları ve bisiklet alanları oluşturulmuştu. Şimdi yol kaplaması da tamamlanarak bu alanların güzel bir şekilde bu muhitte oturan vatandaşlarımızın kullanımına kazandırılmış olacak. Çalışmada emeği geçen Alinur Aktaş Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmanın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.