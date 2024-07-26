Artvin’in Arhavi ilçesi açıklarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından cesedi bulunan kişinin, eski AKP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman’ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu belirlendi.

Olay, Artvin'in Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı’ndan zıpkınla dalış yaparak Karadeniz'e açılan bir kişinin bir süre sonra gözden kaybolmasıyla başladı.

Arhavi açıklarında denizde avlanan balıkçılar, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde dalgıç kıyafeti giymiş bir insan cesedi olduğunu fark etti. Durumu hemen Sahil Güvenlik ve deniz polisine bildirdiler.

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, cesedi sudan çıkartarak otopsi için hastane morguna götürdü. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin uzun süredir denizde olduğu tespit edildi.

Kimlik belirleme çalışmalarının ardından, cesedin eski AKP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman’ın oğlu Ruknettin Toraman’a ait olduğu ortaya çıktı.