Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, katıldığı ‘Yerelden İktidara’ konulu söyleşide halka seslendi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yerelden İktidara’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. 5’inci Burhaniye Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi’ni temsil etti. Bilecik Belediyesi çalışmaları ve hazırlanan projeler hakkında da bilgi veren Başkan Subaşı, söyleşide bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Yerel belediyecilik alanında fikir alışverişlerinin de yapıldığı programda konuşan Başkan Subaşı, ‘’Yerelde yaptıklarımızla birlikte iktidara doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullanarak sözlerine devam ederken, ‘’Bilecik, Osmanlı’nın doğduğu topraklar. Aynı zamanda da 5 Aralık’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ağırlandığı, tarihi Bilecik görüşmelerinin yapıldığı yer. Bilecik İstasyonu’nda Sevr antlaşmasının yırtıldığı yer. O yüzden Bilecik öylesine kıymetli bir nokta ki ne mutlu bana bugün o topraklarda belediye başkanlığı yapma fırsatı yakaladım. Yerelde yaptıklarımızla birlikte iktidara doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bilecik’te ve bütün tüm şehirlerimizde Cumhuriyet Halk Parti’nin iktidar olduğu şehirlerde bizler sosyal belediyeciliği ve halkla birlikte olan belediyeciliği yaşayarak nasıl yönetilir anlayışını göstereceğiz’’ dedi.

Programa; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Gülşah Deniz Atalar, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sivil toplum kuruluşu ile dernek temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.