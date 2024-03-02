Ak Parti Büyükşehir Belediye başkanı adayı Aktaş bugün gerçekleştirdiği lansmanda projelerini açıkladı. Aktaş projelerini ana başlıklar halinde sunarak programa giriş yaptı.

Aktaş açıklamalarında şu ifadelere değindi:

“Projelerimizi 6 başlıkta açıklayacağız. İlk projemiz Ulaşan Bursa. Mevcut'ta Kestel'den başlayıp Acemler'e kadar gelen şehrimizde 57 km'lik raylı sistem var. Hattın kapasitesini yüzde60 artırdık.

geçtiğimiz dönemde 9 km tramway hattını hizmete alarak İstanbul caddesini raylı sistem ile buluşturduk. Şehir Hastanesi'nin ilk hattını işleme alıyoruz. Diğer uzatma hattımız da Üniversite-Görükle hattımız. 2035 yılı Çalı-Demirtaş metro çalışmamıza bekliyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızla birlikte toplam ray hattımızı 89 kilometreye ulaştıracağız. Gelişen metro hatlarımızda kullanılmak üzere 68 hizmet aracını kentimize kazandırıyoruz. 500 yeni otobüs kazandıracağız. Elektrikli otobüs dönüşümünü de güçlü bir şekilde başlatacağız. Nitelikli bir toplu taşıma hizmetini kentimize kazandıracağız.

İKİ YENİ KORİDOR

Tek ana aksa alternatif biri kuzey biri güney olmak üzere iki yeni koridor oluşturuyoruz. 2.3 km'lik güzergahla araçlar direkt 11 Eylül Burvarı'na ulaşacak. Koridorun 3. kısmında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı 3 gidiş 3 geliş olmak üzere Hamitler'e bağlıyoruz. Kuzey Koridoru'nda sağladığımız konforun bir benzerini güney koridorunda sağlıyoruz.

16 KİLOMETRELİK YENİ ALTER

16 kilometrelik yeni bir alter oluşturuyoruz. Çalı - Görükle ve Şehir Hastanesi güzergahında ağır araç trafiğinin yönlendiricek 9 kilometrelik yeni güzergah açıyoruz.

KUZEY OTOYOLU PROJESİ

Kuzey Oto Yolu Bursa trafiğini rahatlatmada önemli bir rol oynayacak. Hali hazırda kullanılan yol çevre yolu olarak kullanılacak. Kent içi trafiğinde önemli rahatlama sağlayacak.

11 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ

Afetlere dirençli bir şehir için Bursa'da 530 bin yapıda çalışmalarımızı başlattık. Bizim referanslarımız var. Kentimiz dört bir yanında dönüşüm projelerini başlattık. 2025 sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız

100 BİN KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yeni dönemde 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçireceğiz. Kent kalitesini üst seviyeye taşıyacağız.

16 BİN SOSYAL KONUT

Yeni dönemde 16 bin yeni sosyal konut inşaa ediyoruz. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz.TARİHİMİZE İMZA ATTIK

Uzun yıllardır konuşulan Hanlarbaı bölgemiz ile tarihimize imza attık. UNESCO Dünya Mirası lisetsinde yer alan Hanlar bölgesini ilmek ilmek işleyeceğiz. Geçtiğimiz dönemde birçok eseri günyüzüne çıkardık ve bölgede önemli bir seviyeye geldik.

300 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK

Kent merkezimizin önemli tarihi yerlerinden olan Kayhan Bölgesi'nde meydanlı otopark projesini gerçekleştireceğiz. 3 bin metrekarelik alandaki meydan projemiz 300 araçlık kapalı otoparkıyla Çarşı bölgesindeki önemli bir eksiği giderecek.

ŞEHRİN DİJİTAL İKİZİ

Bir akıllı şehir yönetim merkezi oluşturuyoruz. Bu merkez istatistik ve bilgi analizi yaparken bir afet sırasında operasyon merkezine dönülecek. Şehrin dijital ikizinin oluşturulması çalışmalarını hızla oluşturuyoruz.

SOSYAL PROJELER

Genç Kant'a yıllık 5 bin TL yüklüyoruz. Gençler bu 5 bin TL ile sanatsal aktivitelere katılacak. STK faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ortak alanlar yapacağız.

Düzenlenen etkinlikler için mekanlara ihtiyaç da üst düzeye çıkmış durumda. Bu dönemde kentimize 2 büyük kongre ve kültür merkezi kazandırıyoruz. Biri Yıldırım ilçesine yapılacak. 800 kapasiteli sahne sanatlarının icra edileceği, sergi ve workshop alanları olan bir tesis inşa ediyoruz.

İkinci tesisimizi de Nilüfer'e inşa ediyoruz.

Yeni dönemde modern sanat müzesi, kültür sanat müzesi gibi projeleri haklın kullanımına sunacağız. Gençlere kariyer imkanı sağlayacak Genç Ofisi'ni kuruyoruz.

18 bin metrekarelik inşaat alanında 3 bin kişlik kapasiteli Atatürk Spor Salonu'nun ihalesini yaptık, kullanıma sunuyoruz. Şehrimizin batı bölgesine yeni bir spor kompleksini kuruyoruz.

Şehrimizde off-road, drift, motorcross gibi sporların düzenli olarak yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tesisi şehrimize kazandıracağız.

Yelken, kano, dalış branşlarında hizmet veren spor kulüplerini tek çatı altında toplayan bir tesisi şehrimize kazandıracağız.

Okçuluk, matrak gibi sporları içeren Ata Sporları Kamp Merkezi'ni de İznik'de devreye alıyoruz.

Yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonu temin ediyoruz. Mobilya konusunda kendilerine destek sağlayacağız. 16 bin öğrenciye burs imkanı sağlayacağız. Genç sporcularımıza kriter gözetmeksizin burs imkanı sağlayacağız.

Öğrencilerimize ailelerinin yanlarına ulaşabilmeleri için yılda iki kez yol ücreti sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde YSK kurs sayısını 15'e çıkaracağız.

Kütüphanesi'nden kafeteryasına, ücretsiz psikolog ve destek gibi hizmetleri olan gençlik merkezi sayısını artırıyoruz. Kesintisiz internet hizmetini yaygınlaştırıyoruz.

Ana kucağı projemiz yaygınlaşıyor. 32 ana kucağında 4 bin yavrumuz okul öncesi eğitimle tanışıyor. Ana kucağı sayımızı 100'e çıkaracağız.

Aile eğlence merkezlerini hizmete alıyoruz. Çocuklar eğlenirken ailelerinin vakit geçireceği mekanlar sağlayacağız. Bünyesinde yer alan fitness merkezleri, psikolog, pedagog, diyetisyen gibi hizmetleri olan aile destek merkezlerini kazandıracağız. Yavrularımıza 600 liralık kantin desteği sunuyoruz.

Tüm emeklilerimize ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerimizde verdiğimiz kartla yüzde 25 indirim imkanı veriyoruz. Emeklillere yılda 2 kez olmak üzere 1500 TL'lik nakdi destek sunacağız

Yaşlılara evde destek projesi YEDEF ile yaşlılarımızın yanında oluyoruz. Hasta yakınları konukevi projemizi şehir hastanesi yakınında hayata geçiriyoruz. İnşa edeceğimiz tesislerimiz başta olmak üzere şehrimizin tüm noktalarını engelli vatandaşlarımıza uygun inşa ediyoruz. Mola Evi adını verdiğimiz tesislerimizde engelli vatandaşlarımızı misafir edeceğiz.

Sokak Hayvanları rehabilitasyon merkezini birkaç gün içinde hizmete alıyoruz. Ücretsiz hayvan polikliniği projesini hayata geçireceğiz."