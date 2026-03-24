Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken cinayete kurban gitmişti. 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Futbolcu cinayetinde tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da yer aldı.

İZZET YILDIZHAN: DUYUNCA ANKARA’DAN İSTANBUL’A GELDİM

tv100, İzzet Yıldızhan’ın savcılıkta verdiği ifadeye ulaştı. Yıldızhan, 20 Mart gecesi Metin K.’nin kendisini arayarak Alaattin’in bir kavgaya karıştığını söylediğini belirtti. Ardından Bilal Kadayıfçıoğlu’na ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Yıldızhan, ertesi gün Kadayıfçıoğlu ile görüştüğünü ve onun da olayın detaylarını bilmeden Türkiye’ye döneceğini söylediğini ifade etti. Olayı daha sonra sosyal medya ve haberlerden öğrendiğini dile getirdi.

İşte şarkıcı Yıldızhan’ın ifadesi…

20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de inşallah önemli bir şey yoktur dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e Whatsapp ya da SMS atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum. Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."

SİLAHLI SALDIRIDA CAN VERDİ

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce yollarını ayırdığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istedi. Bu süreçte, aralarının iyi olduğu belirtilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) destek istedi.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.