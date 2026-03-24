Bir süredir Apple cihazları arasında kolayca dosya aktarımı sağlayan AirDrop'un Samsung cihazlara geleceği konuşuluyordu. Bu yapılan son güncelleme ile gerçek oldu ve artık Galaxy S26 sahipleri iPhone kullanıcılarıyla kolaylıkla AirDrop üzerinden dosya aktarımı yapabiliyor.

SAMSUNG CİHAZLARA AIRDROP GELİYOR

Geçen yılın sonlarında Google'ın Pixel telefonlarına platformlar arasında paylaşım yapma imkanı sunulmuştu. Pixel serisi Türkiye'de resmi olarak satılmıyor ancak Avrupa ve Amerika'da aktif kullanılıyor.

Bu imkanı kendi bünyesine taşıyan Samsung, Quick Share özelliğini AirDrop ile birleştirdi. Yani AirDrop, Quick Share desteği aldığı için ekstra bir uygulama ihtiyacı olmuyor.

Galaxy S26 model bir telefonunuz varsa Google Play ve Quick Share için güncellemeleri yapmanız gerekiyor. Güncellemeyi yaptıktan sonra ayarlara gidin, bağlı cihazları seçin ve Quick Share'a gidin. Ardından Apple cihazlarıyla paylaş seçeneğini etkinleştirin. Özelliğin, ilerleyen dönemde Galaxy S25 ve S24 modelleri için de sunulması bekleniyor.