VApple'ın geçen eylül ayında tanıttığı iPhone 17 serisine ince yapısıyla iPhone Air dahil olmuştu. Daha ince ancak halen güçlü telefon isteyenler için tanıtılan cihazın iPhone 16 Plus modelinden daha çok sattığı aktarıldı. Bağımsız bir analiz sonucuna göre iPhone Air, iPhone 16 Plus'a göre iki kat daha fazla sattı.

Hatırlarsanız Air modeli, Plus olarak sunulan versiyonun yerine çıkmıştı.

Ookla tarafından yayınlanan Speedtest verilerine göre, iPhone Air, 2025 yılının son çeyreğinde ABD'de iPhone 17 satışlarının yüzde 6,8'ine denk geldi. Geçen yılın aynı döneminde iPhone 16 Plus yüzde 2,9'luk bir paya sahipti.

iPhone 17 Pro'da ise işler iPhone Air kadar parlak değil.

iPhone 17 Prox'nun pazar payı yıllık bazda yüzde 34,9'dan yüzde 30,6'ya kadar düştü. Pro Max modelinde ise pazar payı yüzde 55,5 civarında kaldı.

Apple, plus modelinden istediği verimi alamadığı için ince ancak büyük ekranlı ve performans tarafında çok da düşürülmemiş bir model sunmaya karar vermişti. iPhone Air ise sadece ABD'de değil, Güney Kore'de yüzde 11,2 pazar payını sahipken, Japonya'da yüzde 8,9 ve Singapur'da yüzde 8,4 oranında benimsendi.