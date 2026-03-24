Fiyat artışına ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, zam kararının yükselen maliyetlerden kaynaklandığını ifade etti. Özellikle un, maya, enerji ve diğer üretim giderlerindeki artışın fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını belirtti.

Artan maliyetlerin üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini vurgulayan Çırakoğlu, bu nedenle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi. Yeni fiyat tarifesinin 1 Nisan itibarıyla Bursa genelinde yürürlüğe gireceği bildirildi.