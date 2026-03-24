Olaya müdahale etmek isteyen 6 sağlık personeli de sızıntıdan etkilendi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenigün Mahallesi 655. Sokak üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Yangın tüpü dolumu yapan iş yerinde kullanılan bir çeşit gaz nedeniyle sızıntı meydana geldi. İş yerinde çalışan 2 işçi sızan gazdan zehirlendi. İş yerinden yükselen dumanları ve içeride hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, içerideki yaralılara müdahale etmek isterken ortama yayılan gazdan etkilendi. Kimyasal maddeden zehirlenen 6 sağlık çalışanı ile içeride bulunan 2 işçi, olay yerine gelen takviye ekiplerce çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Özel donanımlı ekipler sevk edildi

Sızıntının türünün belirlenmesi ve çevrede güvenlik önlemi alınması amacıyla bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiyenin kimyasal olaylara müdahale eden özel donanımlı ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, maske, oksijen tüpü ve koruyucu kıyafetlerle binaya girerek incelemelerde bulundu. Uzman ekipler, ellerindeki dijital ölçüm cihazlarıyla sokak genelinde ve bina içerisinde gaz ölçümü gerçekleştirdi. Polis ekipleri, sızıntının yayılma ihtimaline karşı sokakta güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü şahidi Hasan Hüseyin isimli vatandaş, "Zehirlenme olayı yaşanmış. Yangın söndürme tüpü işiyle uğraşıyorlar. Tüplere basınç yapmak için kullanılan bir tür gaz var. Zannedersem gaz kaçağından bir zehirlenme olduğu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaynak: İHA