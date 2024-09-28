Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programında ilçede mesleğinde 35 yılı aşkın çalışmış olan 33 esnafa şükran belgesi takdim edildi.

Esnafların bayramı olarak bilinen Ahilik Haftası Akyazı’da düzenlenen program ile kutlandı. Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen programda ilçede mesleğinde 35 yılın üzerinde çalışmış olan esnaflar şükran belgesi ile onurlandırıldı. Ahiliğin, kardeşlik, hoşgörü, dayanışma ve paylaşmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ahilik geleneği sahip çıkılması ve unutulmaması gereken bir değerimizdir. Biz de Akyazı Belediyesi olarak bu önemli haftada esnaflarımızı onurlandırmak için bu programı düzenliyor ve mesleğinde uzun yıllar hizmet vermiş olan büyüklerimizi şükran belgesi takdim ediyoruz. Bu sene 35 yılı aşkın süredir ilçemizde çeşitli sektörlerde esnaflık yapmış komşularımıza belgelerini takdim edeceğiz. Kendilerini tebrik ediyor ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki de ahilik kültürünü sürdüren tüm esnafların Ahilik Haftası’nı tebrik etti. Konuşmaların ardından mesleğinde 35 yılı aşkın süredir çalışan 33 esnafa şükran belgeleri Belediye Başkanı Bilal Soykan, protokol üyeleri ve oda başkanları tarafından takdim edildi. Program sonrasında ise ahilik pilavı ikramında bulunuldu. Akyazı Belediyesi nikah salonunda düzenlenen ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ev sahipliği yaptığı programa; AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Azize Alaylı, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Akyazı Bakkallar ve Bayiler ve Sebzeciler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz, Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Üstün, Gıda Maddeleri ve Lokantacılar Odası Başkanı Mustafa Demiralay, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Şaban Özdemir ve esnaflar katıldı.