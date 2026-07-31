İnegöl Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Akpay başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kamuoyuna duyurulan kararla birlikte, OSB'nin resmi unvanı "İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi" olarak tescil edildi.

Mobilya sektörü korunacak

Yeni düzenlemeyle İnegöl'ün lokomotif sektörü olan mobilya ve ağaç işleri alanındaki üretim gücü korunurken, bölgenin farklı ve stratejik sanayi yatırımlarına da kapıları açılmış oldu. Böylece sanayide daha güçlü ve çeşitlendirilmiş bir üretim yapısının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni sektörler geliyor

Toplam 675 hektarlık mevcut alan ile planlanan genişleme bölgelerinde; mobilya sektörünü destekleyen makine, metal, otomasyon, elektrik-elektronik, ileri malzeme, ambalaj ve teknoloji odaklı sektörlerin kümelenmesinin önü açılacak.

Yeni statü sayesinde yüksek teknoloji, AR-GE, çevre dostu üretim ve katma değeri yüksek yatırımların İnegöl'e kazandırılması amaçlanırken, sanayide yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin de hızlandırılması hedefleniyor.

"İnegöl üretimin güçlü merkezlerinden biri olacak"

İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu, yeni yapılanmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mobilya sektörümüzün üretim gücünü koruyarak ve daha da güçlendirerek; makine, metal, otomasyon ve tamamlayıcı sanayi yatırımlarıyla bütünleşen yeni bir yapı oluşturuyoruz. Hedefimiz İnegöl'ü sürdürülebilir, yeşil, dijital ve yüksek katma değerli üretimin güçlü merkezlerinden biri haline getirmektir. Yeni yapımızın İnegöl'ümüze, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Yeni statünün, İnegöl sanayisinin üretim çeşitliliğini artırması, yatırımcı ilgisini yükseltmesi ve bölgenin rekabet gücünü daha da güçlendirmesi bekleniyor.