Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kapalı Pazaryeri’nde tartı, etiket ve gramaj denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için mesai harcamaya devam ediyor. Ekipler her Çarşamba günü olduğu gibi yine Kapalı Pazaryeri’nde tartı, etiket ve gramaj denetimleri gerçekleştirerek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyorlar. Pazaryerinde düzenin sağlanması konusunda da çalışmalarına ara vermeyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri ürünlerin görüntüsünü değiştirecek renkli branda, tezgahların önlerine yapılan çıkmalara da müsaade etmiyorlar.

Denetimlerle ilgili Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur içinde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Etiket hileleri, tartı hileleri gibi durumlarla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla müsaade edilmemektedir. Belediyemizin yeni uygulaması ile pazaryeri girişine ‘Tartı Denetim Noktası’ oluşturuldu. Burada vatandaşlarımız aldıkları ürünleri tartarak kontrollerini sağlayabilmektedirler. Herhangi bir eksik gramaj tespiti durumunda ekiplerimiz tarafından gerekli cezai işlemler anında uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.