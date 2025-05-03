Geçtiğimiz Ocak ve Şubat ayında İnegöl’ü "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl’de STK başkanları ve vatandaşlarla bir araya gelmişti. İnegöl’de vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunları dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında İnegöl'e 3. kez gelecek.

16 Mayıs Cuma günü yapılacak program kapsamında Huzur veya Akhisar Mahallesinde Başkan Bozbey, vatandaşlarla bir araya gelecek. Programın detayları ise, önümüzdeki günlerde netleşecek.