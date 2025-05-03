Tespit edilen uygunsuzlukların ardından, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ticaret Bakanlığı’na bildirilen karar kapsamında, söz konusu ürünlerin piyasadan toplanmasına hükmedildi.

BTK tarafından yapılan teknik incelemelerde, bu cihazların radyo spektrumunu verimli kullanmadığı, ortak şarj cihazları ve aksesuarlarla uyumlu olmadığı, elektromanyetik uyumluluk seviyelerinin yetersiz kaldığı ve insanlarla birlikte evcil hayvanlar ile mülkiyet açısından da güvenlik gereklerini karşılamadığı belirlendi. Ayrıca cihazların Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın biçimde kullanılan arayüzlerle bağlantı kuramadığı da raporlandı.

Toplatılacak ürünler arasında Reeder S19 Max Pro S Zoom, Dıjitsu DCT 90, Hiking X11 model cep telefonları ile Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör yer alıyor. Bu cihazları satın alan kullanıcılar ise yasal hakları gereği ürünleri iade ederek ücretlerini geri alma ya da ürünleri başka bir cihazla değiştirme hakkına sahip. Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulan ürünlerin can ve mal güvenliği başta olmak üzere çevre ve tüketici hakları açısından gerekli güvenlik standartlarını sağlayıp sağlamadığını düzenli olarak denetlemeye devam ediyor.