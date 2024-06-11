Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile eğitimden sanata, spordan teknolojiye daha birçok alanda çocuklara ve gençlere destek olan Başiskele Belediyesi, yıl sonu sergisi düzenledi. Bir eğitim yılı boyunca Âlâ Mekan’da çeşitli atölyelerde eğitim gören gençler, öğretmenleriyle birlikte sahneye çıkarak hünerlerini sergiledi.

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde hizmet veren Âlâ Mekân’da gerçekleştirilen programa katılım yoğun oldu. Müzik atölyesinde piyano, bağlama ve keman eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri Betül Çalık, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu eşliğinde bir de izleyiciler karşısında sahnede müziklerini icra etti.

Resim, ebru, robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve yazıcılar atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin yaptığı ürünlerin de sergilendiği programda, dikkat geliştirme ve akıl oyunları atölyesi öğrencileri sahnede akıl oyunları yarışması da gerçekleştirildi.

Drama atölyesinde eğitim alan öğrenciler ise 90’lar konseptiyle renkli ve bir o kadar da eğlenceli sahne gösterisi yaptı.

Satranç atölyesinde eğitim alan bir öğrenci de öğretmeni Fahri Karakurt ile birlikte satranç körleme gösterisi yaptı.