Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapıların ortadan kaldırılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Hem vatandaşların ihbarları hem de belediye ekiplerinin yaptığı tespitler sonucunda kaçak yapılar yıkılıyor. En son olarak Alaaddinbey Mahallesi’nde iki adet kaçak yapı, temel aşamasındayken belirlendi. Bunlardan biri 2 bin 500, diğeri ise 648 metrekarelik alana sahipti ve binalar henüz inşa edilmemişti. Belediye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak söz konusu yapıların temellerini yıktı. Yapılan işlemler sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

Kaynak: BÜLTEN