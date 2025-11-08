Yapay zekâ teknolojilerinin toplumsal etkisi devrim niteliğinde olurken, sağlık sektörü de bu dönüşümden önemli ölçüde etkileniyor.

Son yıllarda yapay zeka destekli sağlık hizmetlerinde büyük ilerleme kaydeden Çin, ülke genelinde hastanelere entegre ettiği sistemlerle bu gelişimi sürdürüyor.

2030 yılına kadar yapay zekaya 1,4 trilyon ABD dolarını aşan bir yatırım yapması beklenen Çin, bu bütçenin önemli bir kısmını “yapay zeka doktorların” görev aldığı hastanelere yönlendirmeyi planlıyor.

Tsinghua Üniversitesi de kısa süre önce dünyanın ilk yapay zeka hastanesi olan Agent Hospital’ı tanıttı. MedTechWorld’ün haberine göre, bu sistem sanal doktorları, klinik hizmetleri ve gerçek dünya uygulamalarını tek bir platformda bir araya getiriyor.

İlk açıldığında 14 yapay zeka doktordan oluşan Agent Hospital, bugün 21 klinik uzmanlık alanında 42 sanal doktora sahip.

300’ün üzerinde hastalığı kapsayan sistem, her uzmanlık alanında en az 10 yaygın hastalık üzerine eğitildi. Yarım milyon sentetik hasta vakasıyla test edilen bu yapay zeka doktorların, sadece birkaç gün içinde 10 bin hastayı yüzde 93 doğruluk oranıyla tedavi edebildiği öne sürülüyor.

Bu yapı, basit bir sohbet botundan çok daha fazlası; yapay olarak oluşturulmuş hastalarla kapalı devre bir ekosistem içinde etkileşime girebilen ve kendi kendini sürekli geliştiren tıbbi ajanlardan oluşuyor. Kasım 2024’te başlatılan dahili testlerin ardından, 2025 itibarıyla Pekin Tsinghua Chang Gung Hastanesi’yle entegrasyon sağlanarak halka açık pilot uygulama aşamasına geçildi.

Mayıs ayında Pekin Tsinghua Chang Gung Hastanesi, 500 yeni yatak ekleyerek kapasitesini 1.500 yatağa ve günlük 10 bin ayakta hastaya çıkardı. Aynı dönemde dijital altyapı da genişletilerek, yapay zeka sistemlerinin hasta kabulü, tanı süreçleri, ilaç yönetimi ve hemşire istasyonları gibi pek çok alanda aktif rol üstlenmesi sağlandı.

DeepSeek atılımı

Tsinghua’nın entegre yaklaşımının aksine, DeepSeek’in açık kaynaklı tıbbi yapay zekâ modeli farklı bir yol izliyor. Çin’in yüzde 93,5’ini kapsayan 260’tan fazla hastanenin dahili ağlarına entegre edilen DeepSeek, hasta verilerinin hastane dışına çıkmasını önleyerek veri güvenliğini en üst düzeyde tutuyor.

DeepSeek; patoloji analizinden nadir hastalık taramalarına, akıllı triyajdan tıbbi dokümantasyona kadar geniş bir yelpazede hekimlere destek oluyor. Örneğin Şanghay’daki Ruijin Hastanesi’nde günde 3 bin patoloji slaytını analiz ediyor. Ancak bu model henüz Çin’in sağlık sisteminin yalnızca yüzde 0,7’sinde kullanılabiliyor; bu da kırsal bölgelerdeki dijital gelişim uçurumunu ortaya koyuyor.

Ulusal strateji haline geldi

Agent Hospital ve DeepSeek, aynı hedefe giden iki farklı yol olarak öne çıkıyor: ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve akıllı sağlık hizmetleri. Çin, yaşlanan nüfus, hekim yetersizliği ve sağlık hizmetine erişimdeki eşitsizlikler nedeniyle sağlıkta yapay zekayı stratejik öncelik olarak görüyor.

Ancak akıllarda hâlâ sorular var: Yapay zeka doktorların klinik kararları güvenilir mi? Kırsal bölgeler bu dönüşümde geride mi kalacak? Mevcut tıbbi düzenlemeler “insan olmayan hekimleri” yönetmeye yeterli mi?