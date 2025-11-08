Ölenlerin ardından yas tutmak yerine, günlerce gelen misafirlere ikram ve hediyeler dağıtmak zorunda kalan ailelerin masrafları dudak uçuklatan rakamlara ulaştı.



İnegöl’ün yerliler diye tabir edilen manavların yaşadığı bazı kırsal mahallelerde yüzlerce yıldır, cenazelerde alışılmışın dışında gelenek ve görenekler var.

Özellikle doğu kültüründe bir evden birinin hayatını kaybetmesi sonrası, kesilen bir hayvanın etleri cenazeye katılanlara ikram ediliyor. Bu durum ölen kişiye adak olarak yorumlanıyor. Et yemeği dağıtmayan aile ayıplanabiliyor.

Bu durumun bir benzeri de İnegöl’de yaşanıyor. İnegöl’de Manav olarak bilinen yerli halkın yaşadığı bazı kırsal mahallelerde ölen kişi adına 7 gün yemek dağıtımı yapılıyor. Eve gelen her misafire her gün farklı yemek ikram ediliyor. Bu durum ölüm haberinin alınması ile başlıyor. Taziyeye gelen her bir kişiye ikram yapılması bir gelenek haline gelmiş. Yine 7 gün boyunca okunan hatimler öncesi yemek yediriliyor. Hatim sonrası ise hazırlanan hediye paketleri gelen misafirlere dağıtılıyor. Bu gelenek ölümden sonrası 40 ve 52. günde yine tekrarlanıyor. Bu geleneği yapmayan ailelerin ayıplandığı düşüncesi hakim.

İnegöl’de genellikle ölen kişiler için cenaze merasiminin bitiminden hemen sonra mezarlık alanında pide ayran dağıtılması bir gelenek haline gelmişti. Yine cenaze olan eve komşular tarafından yemekler taşınarak gelen misafirlere ikram ediliyor. Yine 52. gün okunan mevlid-i şerif sonrası kek ve meyve suyu ikramları yapılıyor. Bu gelenek halen devam etse de, bazı kırsal mahallelerde komşuların desteğinin yanı sıra , ölen kişinin eş. ve çocuklarının yaptığı ikram ve hediyelerin rakamları ciddi boyutlara ulaşmaya başladı.

Ölen bir kişinin ardından cenaze günü ile birlikte ilk 7 günde 50-150 kilo arasında et tüketimi yapılıyor. Yine et yemeklerinin yanında yardımcı yemekler, içecekler, tatlı veya pasta ikramları yapılıyor. İlk 7 gün, akşamları okunan Kuran-Kerim’lerin ardından içerisinde poğaça , kek ve içecek bulunan hediye poşetleri dağıtımı yapılıyor. Yapılan hesaplara göre ölen kişinin ardından ailenin bütçesine göre harcanan rakam 50-200 bin TL arasında değişiyor. Bu külfet aile fertlerine ekonomik olarak büyük zarar veriyor.