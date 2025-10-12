Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu hayatını haybeden 3 kişiden 2’si son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46) Güneyli köyünden balık tutmak için Saroz Körfezine tekneyle açıldı. Tekne Bakla Burnu açıklarında alabora olması sonucu battı. Teknedeki Orhan Yavaş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Yavaş, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıda Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp Salih Kocaman’ı arama çalışmaları sırasında bölgede 2 bot ile dalış timleri görev yaptı. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait dalış timleri 10 metre derinlikte bulunan teknenin yanında Salih Kocaman’ın cansız bedenine ulaştı.

Son yolculuklarına uğurlandılar

Hayatını kaybeden Salih Kocaman ve Ayhan Yavaş’ın cenazeleri Gelibolu’ya bağlı Güneyli köyüne getirildi. Öğle namazına müteakip Güneyli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığına defnedildi. Salih Kocaman ve Ayhan Yavaş’ın yakınları ve sağ kurtulan Orhan Yavaş cenazede taziyeleri kabul etti. Salih Kocaman ve Ayhan Yavaş’ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan teknede hayatını kaybeden Mustafa Yaldızlı’nın cenazesi ise ikindi namazına müteakip defnedilecek.