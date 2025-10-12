Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl "Podcast Stüdyosu" özel bölümüyle dikkat çekti. Fuara konuk olan ünlü İngiliz çocuk kitapları yazarı Thomas Taylor, etkinlik atmosferini ve Kocaeli’yi çok beğendiğini dile getirerek, "Kitap fuarına davet edildiğim için çok mutluyum, atmosferin gerçekten hoş olduğunu söyleyebilirim. Organizasyon mükemmel, çok sayıda kitapsever görmek beni çok mutlu etti" dedi.

Taylor, çocuk kitaplarının sadece hayal gücünü değil, aynı zamanda empati, barış ve insanlık değerlerini geliştiren bir köprü olduğunu vurguladı. Kocaeli’nin kültürel atmosferinden ve fuarın enerjisinden etkilendiğini söyleyen yazar, Türkiye’deki okur ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Taylor’un konuşmasında en çok yankı uyandıran bölüm, Filistinli çocuklara yönelik mesajları oldu. Ünlü yazar, "Gazze’deki durumu izlemek gerçekten çok korkunç. Özellikle son iki yıldır durum giderek kötüleşiyor. Ateşkes çok olumlu karşılansa da şu an en önemli şey gelecekte çocukların barış ve refah içinde büyüyebilmesi için istikrarlı ve yaşanılabilir bir Filistin’e sahip olmak" sözleriyle dinleyicileri derinden etkiledi.