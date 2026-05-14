Olay, saat 20.15 sıralarında Kepez ilçesi Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Küpeli (64) ile B.T arasında alacak verecek tartışması yaşandı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.T, bıçakla Sebahattin Küpeli’yi boyun ve sırt kısmından yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine verilen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Küpeli, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavga sırasında yaralanan şüpheli B.T. ise Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavisi tamamlandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.