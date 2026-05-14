Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Oktay Yılmaz, konuşmasında CHP yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirerek, "Kıymetli misafirlerimiz, basınımızın kıymetli temsilcileri bende herkesi saygıyla selamlıyorum. BUSKİ Genel Kurulumuzun ve Bursa Büyükşehir Meclisi’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle Şahin Biba Başkanımızı tebrik ediyorum. Katı atık bedeli olarak şunu söylemek istiyorum 2021 yılında bu mecliste ne dediysem, geçtiğimiz aylarda ne dediysem şu anda da aynı sözlerimin arkasındayım ve hemşehrilerimizden yana 2021’de nasıl tavır aldıysam bugünde aynı noktadayım ve ilçe belediyelerini katı atık bedellerinde feragat ettiğimizi kıymetli başkan vekilimiz ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin nasıl hesapsız kitapsız işler yaptığını sadece BUSKİ’DE değil diğer şirketlerde de görüyoruz. Belki birçok dosya zaten savcılığa sevk edilecek. Dolayısıyla sizlerin yaptığı hesapsız ve kitapsız işlerin neticesinde Şahin Başkan bu noktada dengeli bir politika gütmekte BUSKİ’nin ilk genel kurulunda hemşehrilerimizi rahatlatacak bir ilk adım atmaktadır. Sadece su alanında değil başka alanlarda da hemşehrilemizin üzerindeki yükü alacak birçok projeye de imza atacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ