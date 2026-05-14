İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen programa, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ile AK Parti İnegöl İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yalçınyiğit’in yanı sıra çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı.

Programda, geçmiş yıllarda görev yapmış ve vefat eden muhtarlar için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Duygusal anların yaşandığı programda, vefat eden muhtarlar rahmet ve minnetle anıldı.

Program sonunda katılımcılara pilav ve tatlı ikramında bulunuldu.