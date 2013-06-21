



İnegöl'e bağlı Orta köyü yolu üzerinde faaliyette bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavga sonucunda, işyeri sahipleri tarafından odaya kilitlenen 3 kişiyi, çevredeki vatandaşların haber vermezi üzerine olay yerine gelen jandarma kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 14.00 sıralarında, U.B., Y.O. ve İ.B. isimli şahıslar, alacaklarını tahsil etmek için, İnegöl’e bağlı Orta köyü yolu üzerinde faaliyet gösteren bir işyerine gittiler. 3 kişi ile işyeri ortakları Y.A. ve T.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı kavgaya işyeri çalışanları da karışınca kavga daha da büyüdü. Öfkeli iki tarafın kavgasındaki yaralananları gören yoldan geçen vatandaşlar durumu Jandarmaya ve 112 Acil Servise bildirdiler.

TAHSİLATA GELENLERİ ODAYA KİLİTLEDİLER

Büyüyen kavga sonucunda 11 kişi kafasından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandılar. Alacak tahsilatı için iş yerine gelen 3 kişi ise, işyeri sahipleri ve çalışanları tarafından, işyerinin içerisindeki bir odaya kilitlendiler.

MÜDAHALEYE İZİN VERMEDİLER

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlilerinin, yaralılara müdahalesi engellenirken, yaralılar ambulansa binmeyi reddettiler. Şiddetli geçen kavga sonucunda işyeri savaş alanına döndü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kısa sürede durumu kontrol altına alırken, odaya kilitli şahıslarda dahil olmak üzere olaya karışan Ö.B., H.S., H.S., Z.B., Y.A., T.A., İ.B. ile U.B., Y.O. ve İ.B.’yi gözaltına alındılar. Yaralılar Jandarma Komutanlığı araçları ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi edildikten sonra, Merkez Jandarma'ya götürüldüler. Olayla alakalı tahkikatın sürdüğü bildirildi.





Editör: TE Bilişim