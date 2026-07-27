Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemi kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı. Sosyal medya etkileyicilerinin kazanç, indirimli ürün, hizmet veya etkinlik karşılığında gerçekleştirdiği paylaşımlarda ise “reklam” ya da “tanıtım” ifadelerinin açıkça kullanılması zorunlu hale getirildi.

İndirimli satış reklamlarında da yeni kurallar uygulanacak. İndirimden önceki fiyat olarak, kampanyanın başlamasından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat dikkate alınacak.

Fal, medyumluk, astroloji ve benzeri hizmetlerin reklamları ile yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına yönelik reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı ve hizmet sağlayıcılara verilen cevap süresi 72 saatten 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde yanıt verilmemesi halinde şikayetler doğrudan yayımlanabilecek.

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve gerçek kişiden ayırt edilemeyen dijital karakterlerin reklamlarda yer alması halinde, bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunlu olacak. Gerçek kişilerin yapay zekayla oluşturulan dijital kopyalarının, kullanmadıkları veya tavsiye etmedikleri ürün ve hizmetleri öneriyormuş gibi gösterilmesi ise yasaklanacak.

Çevresel beyan içeren reklamlarda “çevre dostu” gibi genel ifadeler açıklama yapılmadan kullanılamayacak. Çevresel iddiaların ürünün yaşam döngüsünün hangi aşamasına ilişkin olduğunun belirtilmesi ve sertifika ile onayların yetkili kurumlarca doğrulanması gerekecek.

Takviye edici gıda reklamlarının, bu ürünlerin normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi oluşturması da yasaklandı. Akademik unvanların tüketiciyi yanıltacak biçimde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Ayrıca satın alma işleminin doğrulanamadığı platformlardan alınan tüketici değerlendirmeleri yayımlanamayacak. Farklı başlıklar altında sunulan yorumların ise tüketicilerin kolayca ulaşabileceği ve ayırt edebileceği biçimde gösterilmesi zorunlu olacak.