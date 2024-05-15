Burhaniye de, yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla başta trafik tedbirleri ve suda boğulma olayları olmak üzere alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında ilgili kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; turizm sezonunun başlamasıyla yaz aylarında ilçeye gelecek olan yazlıkçılar, tatilciler ve günübirlik gelen ziyaretçilerin oluşturacağı yoğunluğa karşı vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması, trafik ve otopark sorunu yaşanmaması, vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini ve suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler görüşülerek yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, Sahil güvenlik ve Bot Komutanı Ozan Çatık , Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, İlçe Tarım Müdürü Songül Aydın ve Turizm Büro Sorumlusu Ahmet Taşçı katıldı.