Cemiyet, iş ve sanat dünyası, kız çocuklarının okumasına dikkat çekmek için podyumda çıktılar.

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği’nin (TAMEV) başlattığı “Kızlar Okusun Diye” kampanyasına destek sağlamak amacıyla, Anneler Günü’ne ithafen gerçekleşen İstanbul Open Stage Fashion Week’te 60 seçkin isim podyuma çıktı. Organizasyonunu Banu Noyan’ın yaptığı, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla İstanbul’da gerçekleşen defileye, cemiyet, iş ve sanat dünyasının sevilen isimleri kız çocuklarının okumasına dikkat çekmek için podyuma çıkarak kampanyaya destek verdiler. İlk kez podyumda yürümenin verdiği heyecanı saklayamayan isimlerin sempatik tavırları izleyenlerden alkış aldı. Defile öncesinde, eğitmenleri Banu Noyan’dan yürüyüş eğitimi alarak defileye hazırlanan isimler, “yeniden öğrenciliği yaşamak, bu yaşlarda muazzam bir duyguymuş“ diyerek birbirlerine bu defilenin ikincisinde tekrar buluşma sözü verdiler.

Anneler Günü’ne ithafen gerçekleşen ve 500’ü aşkın davetli tarafından izlenen defilede, Cemil İpekçi, Kamuran Akkor, İpek Tuzcuoğlu, Burak Kut ve kızı Aden, Serhat Yabancı, Onur Şenay, Burç Kümbetlioğlu, Nasuh Mahruki, Kemal Doğulu, İlke Tüzüner ve kızı Dora, Türkan Şerbetçi, Neslihan Kozanoğlu, Vedat Uğurlu, Dr. Alp Mamak, Dr. Murat Altan, Gül Ergi, Zuhal Mansfield, , Prof. Dr. Orhan Tarçın, Dr. Servet Terziler, Kadriye Olgar, Lütfü Sapmaz, Mustafa Bozkurt, İlhan Şahin, Tülay Demir, Ebru Akyüz, Aslıhan Akdağ, Önder-Ender Ataç, Seza Demirci, Şükran Berker, Av. Yıltay Günay, Zeynep Kasımlıoğlu, Şenay Güleç, Cenk Akın gibi birbirinden seçkin isimler, TAMEV’in “Kızlar Okusun Diye” kampanyasına destek olmak için podyumda yürüdüler.

Tamev Başkanı Nuray Marçak, yaptığı açılış konuşmasında, “Bu günün genç kızları, geleceğin annelerinin okuma hayallerini gerçekleştirmek için bu gece buradayız. Dernek olarak eğitimde fırsat eşitliği mottosuyla çıktığımız yolda kızlar okusun, geleceğe emin adımlar atsın istiyoruz. Bu gece gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için podyuma çıkan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir kız okusun dünya değişsin" dedi.

“Okuyamayan kız çocukları için bir araya geldik”

Moda Tasarımcısı Cemil İpekçi, “Burada bulunmaktan çok heyecanlıyım. Senelerce mankenleri eğittim ama kendim manken olmak çok ayrı bir duygu. Hele ki kız çocukları için burada yürüyor olmak çok önemliydi. Kızların okuması için her şeyi yaparım. Bu memleketi kurtaracak olanlar kadınlardır” şeklinde konuştu.

Stilist Kemal Doğulu, “Bu organizasyonun içinde olmaktan çok mutlu hissettim. TAMEV aracılığı ile kız çocuklarının okuması için burada bir araya geldik. Bu güne özel bir kıyafet seçtim bir anlamı olsun istedim. Çocuklarımızın okuması gerekiyor. Bizde el ele verdik ve organizasyonda buluştuk. Farkındalık oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Burak Kut, “Aslında sahne sanatlarının her alanında bulunduğum için çok heyecanlı değildim fakat kız çocukları için burada bulunmak onların okuyabilmesi için bir araya gelmek ayrı bir heyecan kattı bana. Kızımla çok fazla kamera karşısına geçme taraftarı değilim fakat kız çocuklarının okuması için bir farkındalık oluşturulacağını duyunca hemen gelmek istedi bizde buradayız” dedi.