Edirne’de her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ’Gençlik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Heykeli önünde düzenlenen ’Gençlik Haftası’ etkinlikleri tören çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gönüllülerden Beyza Varol yaptı.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası’nın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda biz gençlere ilham veren ve geleceğe dair umutları güçlendiren bir hafta olduğunu söyleyen gönüllü genç Beyza Varol, bu hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişime katkıda bulunurken, gençlerin kendisini özgürce ifade etmesine ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak toplumla bütünleşmeye imkân sunduğunu belirtti.

Düzenlenen tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.