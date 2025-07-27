Yangın söndürme uçakları, Gemlik ve çevresindeki su kaynaklarından su alarak bölgedeki alevlere müdahaleye devam ediyor. Karahıdır ve İğdir Mahallelerinden sonra yangının Ağlaşan’a ilerlemesi üzerine ekipler, yangının daha da büyümemesi için çalışmalarını dikkatle sürdürüyor. Karadan yürütülen müdahale, bu kez havadan yapılan müdahalelerle destekleniyor. Yetkililer, yangını kontrol altına almak amacıyla kara ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin koordineli şekilde görev yaptığını, bölgede alarm durumunun sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA