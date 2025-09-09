Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Rus ekibi Spartak Moskova’ya transfer oldu. Djiku, sarı-lacivertli formayı 75 kez sırtına geçirirken, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında bir yabancı oyuncusu ile daha yollarını ayırdı. Kanarya’da Alexander Djiku, Rus temsilcisi Spartak Moskova’ya transfer oldu. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz" denildi.

2023-2024 sezonu başında Fransız ekibi Strasbourg’dan bedelsiz olarak transfer edilen Djiku, sarı-lacivertli formayla 75 maçta görev alırken, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İlk sezonda takımın değişmez ismi

Djiku, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde takımın değişmez isimlerinden oldu. UEFA Konferans Ligi elemeleriyle başlayan sezonda Süper Lig’de ilk haftalarda alınan galibiyet serisinde önemli katkı veren Djiku, sakatlığı nedeniyle 5 lig maçını kaçırdı. Daha sonra takıma dönen Ganalı stoper, Ocak 2024’te Afrika Kupası nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Alexander Djiku, söz konusu sezonda Süper Lig’de 25 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı. Djiku, ligin 37. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gördü.

Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe’de Djiku, 7 mücadelede görev yaptı.

Mourinho yönetiminde tandemi sık değişti

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile çalışan Djiku, 19’u ilk 11 olmak üzere ligde 25 karşılaşmada forma giydi. Avrupa kupalarında ise 9’u ilk 11, 12 maçta şans buldu ve 1 gol kaydetti. 31 yaşındaki defans oyuncusu, değişkenlik gösteren defans hattında zaman zaman 3’lü stoperin bir parçası oldu. Djiku, 1 kez sarı kart cezası nedeniyle; toplam 6 mücadelede kadroda yer almadı.

Alexander Djiku, 2025-2026 sezonunda ise sadece Kocaelispor ile oynanan lig maçının son dakikasında oyuna dahil oldu.