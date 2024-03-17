İnegöl oto pazarı, Şehitler, Akıncılar ve Çavuşköy mahalleri olmak üzere toplam 4 alanda seçim çalışması gerçekleştirdiler. Oto pazarında bir vatandaşın araç fiyatlarının yüksekliği konusunda dert yanması üzerine vatandaşla sohbet eden Doğan, ”Genel anlamda ülke ekonomik koşulları iyiye gitmiyor. Üreten, çalışan, çiftçi, esnaf kısaca toplumun tüm kesimleri bu ekonomik koşullardan memnun değil. Gün geçtikçe vatandaşın alım gücü düşüyor. Araç fiyatları, emlak fiyatları anlık değişiyor ve yükseliyor. Dar gelirli için araç almak ne yazık ki hayal oldu. Ülke yönetimini yerelde ve genelde değiştirmemiz durumunda her şey daha iyi olacak. Seçim kader değil tercihtir. Tercihlerimizi değiştirmemiz lazım. Aynı şekilde bizi yönetenler kaderimiz değildir değiştirmek elimizde” dedi.

Daha sonra Şehitler ve Akıncılar köyüne geçen Doğan ve CHP ekibi, Akıncılar köyünde bir vatandaşın üniversite de okuyan öğrencileriyle ilgili bir projeniz var mı sorusuna Doğan, ”Bu konuda evet çok güzel bir kaç projemiz var. Kuracağımız kent lokantalarıyla öğrencilerimize çok uygun fiyatlarla yemek vereceğiz. Ayrıca maddi durumu iyi olmayan üniversiteye hazırlanan başarılı öğrencilerimize de YKS için ücretsiz hazırlık kursları açacağız” dedi.

Muhabir: İbrahim Uslu