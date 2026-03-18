Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan UEDAŞ, bayram süresince oluşabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmek amacıyla teknik altyapısını güçlendirdi. Şirketin, elektrik şebekesini anlık olarak izleyen SCADA sistemi üzerinden kesinti ve arıza durumlarını anında tespit ederek ekipleri hızlı şekilde yönlendireceği bildirildi.



Enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla bayram süresince planlı bakım ve kesinti çalışmalarının geçici olarak durdurulduğu belirtilirken, teknik ekiplerin ise denetim, bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.

Öte yandan, vatandaşların arıza bildirimleri ve taleplerini UEDAŞ çağrı merkezi üzerinden iletebileceği, ekiplerin bayram boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı kaydedildi.



İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını öncelikli tutan UEDAŞ'ın, Ramazan Bayramı boyunca bölge genelinde güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji hizmeti sunmayı hedeflediği öğrenildi.