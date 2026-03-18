İnegölspor’dan yapılan açıklamada, “Gruplarında oynadıkları 26 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan Sultan Su İnegölspor U-14 takımımız ile 26 maçta 19 galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaşan U-15 takımımız, Kınık Maden Suları İnegöl İlçe Stadı’nda rakipleriyle karşı karşıya geldi.

U-14 takımımız sahadan 4-0 galibiyetle ayrılırken, U-15 takımımız da 2-0’lık skorla kazanmasını bildi. Şampiyonluk coşkusunu aileleri ve taraftarlarımızla birlikte yaşayan, geleceğimiz olan genç sporcularımızı yürekten tebrik ediyor; Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz”