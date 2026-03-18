Alaattin Ecer (60) İnegöl'de baba mesleği olan mobilya ile çocukluğunda tanışmış, uzun yıllar şehrimizin ileri gelen firmalarında ustalık, yöneticilik yaptı. Çalıştığı Sedir, Dilay, Lidya, Biezza, Berrak, Mazzini, Tetri gibi firmalarda mobilya sektörüne hatırı sayılır sayıda personel/yönetici yetiştirdi.

Yaklaşık 3 ay önce geçirdiği bir rahatsızlık sonrası tedavi altına alınan Ecer, bugün yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hacı Yusuf Şahin camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedilecek.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

