Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 81 şüpheli yakalandı. Bunlardan 50'si tutuklanırken, 25'ine adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, İstanbul, Bursa, Antalya (Kuyu-41), İzmir (Kuyu-42), Denizli (Kuyu-43), Balıkesir (Kuyu-44) ve Yalova (Kuyu-45) illerinde yapıldı. Operasyonlarda suç örgütü üyeleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 43 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici/delici alet, uyuşturucu madde ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.