Gençlerin teknoloji, bilim ve araştırma alanlarında gelişim göstermesi adına önemli çalışmalara destek veren Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Bilim Fuarı Festivali, geleceğin bilim insanlarını bir araya getirdi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde iki gün süren etkinlik boyunca öğrenciler projelerini sergileme fırsatı bulurken, ziyaretçiler de yenilikçi fikirleri yakından inceleme imkanına erişti. Bilimsel üretimi teşvik eden festivalde öğrencilerin hazırladığı projeler; teknoloji, çevre, eğitim ve günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler gibi birçok farklı alanda dikkat çekti. Yoğun katılımla tamamlanan Bilim Fuarı Festivali, gençlerin bilimsel çalışmalarını destekleyen önemli bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı.

'Hem eğlendik, hem yeni şeyler öğrendik'

Festival alanında kurulan stantlarda öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu ön plana çıktı. Projelerini ziyaretçilere anlatan gençler, hem yeni bilgiler öğrendiklerini hem de kendi çalışmalarını paylaşmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

13 yaşındaki Beren Atalay, festivalin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, 'İlk deneyimlerimden biriydi. Çok eğlendim, diğer stantları gezerek yeni bilgiler öğrendim. Kendi standımızda insanlara yeni şeyler öğretmek ve onların kültürüne katkı sağlamak bizi çok mutlu etti. Umarım böyle etkinlikler Bursa'da ve ülkemizde devam eder.' dedi. 11 yaşındaki Damla Bayduman ise iki gün süren organizasyonun beklentilerinin üzerinde geçtiğini ifade ederek, 'Hem eğlendik, hem de yeni şeyler öğrendik. Başka insanlara da yeni bilgiler öğretmek çok güzel bir duygu. İlk gün bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Bu projelerle de insanlara katkı sağlamak çok güzel ve eğlenceli bir duygu' sözleriyle duygularını paylaştı.

'Yeni bilgiler öğrenmek için idealdi'

Festivalde yer alan öğrencilerden 13 yaşındaki Aysel Atak da projeleri sayesinde farklı konularda bilgi sahibi olduklarını belirterek, 'Bütün standları gezdik, hepsinden yeni bilgiler öğrenmek çok güzel, herkes ilgiyle yaklaştı. Yeni bilgiler öğrenmek için burası idealdi.' diye konuştu. 16 yaşındaki Ecrin Yaman ise festival boyunca yalnızca projelerini anlatmadıklarını, aynı zamanda dayanışma ve paylaşım ruhunu da yaşadıklarını söyledi. Yaman, 'İki gündür burada arkadaşlarımızla birlikte hem kaynaşmayı hem de projelerimizi anlatmayı öğrendik. Her projeden ilham aldık, farklı bilgiler edindik' diye konuştu. 17 yaşındaki Ömer Faruk Dal ise yaptığı konuşmada, organizasyonun kapsamına dikkat çekerek, 'Katıldığım en güzel 4006 etkinliklerinden biriydi. İlk kez iki gün süren bir bilim fuarı gördüm. Diğer projeleri dinleme fırsatı bulduk. Araştırmak ve öğrenmek isteyen gençler için çok güzel bir fırsat. Çok güzel projeler var' açıklamalarında bulundu.

Festival boyunca unutulmaz anlar yaşayan öğrenciler, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.