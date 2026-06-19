ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu 2026 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adaylar, cumartesi günü saat 10.15’te sınavın ilk oturumu olan TYT’ye girecek. Pazar günü ise saat 10.15’te AYT, aynı gün saat 15.45’te ise YDT gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 20-21 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri sınava girecek adaylara toplu ulaşımın ücretsiz olacağını belirtti. Üniversite adayları, cumartesi ve pazar günleri 07.00-19.00 saatleri arasında sınav giriş belgelerini ibraz ederek toplu ulaşımdan (BursaRay, tramvay, otobüs) ücretsiz yararlanabilecek.

Belediye tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sevgili gençler, sınav yolculuğunuzda heyecanınızı paylaşıyor; bu önemli günde ulaşım desteğimizle yanınızda oluyoruz. Siz yeter ki hayallerinize odaklanın; biz yolunuzu kolaylaştırmak için buradayız. Tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinizin karşılığını alacağınız güzel bir sınav geçirmenizi temenni ediyoruz."



