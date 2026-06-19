Uludağ İçecek'in sponsorluk desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, belirlenen 10 ileri düzey görme engelli öğrenciye akıllı baston teknolojisi ve profesyonel asistanlık hizmeti sağlanması kararlaştırıldı.

'Eğitimde engelleri birlikte aşıyoruz'

Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, eğitimin herkes için temel bir hak olduğunu belirterek, bu hakkın önündeki engelleri kaldırmanın ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmanın yönetimlerin asli görevleri arasında yer aldığını vurguladı. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünün kurulduğu günden bu yana kampüs genelinde çok kıymetli faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Kırıştıoğlu, üniversite bünyesinde görme engelli öğrencilere yönelik kütüphane ve bilgisayar altyapısı gibi somut imkanlar sağladıklarını hatırlattı. İmzalanan protokolle hayata geçirilen elektronik akıllı baston projesinin öğrencilerin günlük yaşam pratiklerine fevkalade güçlü bir katkı sunacağına dikkat çekerek, projenin akıllı bir yazılım desteğiyle taçlandırılmasının sürece büyük bir derinlik kattığını belirtti. İlk etapta 1 yıl süreyle uygulanacak bu sistemin ardından öğrencilerden gelecek geri bildirimleri titizlikle takip edeceklerini dile getiren Prof. Dr. Kırıştıoğlu, elde edilecek somut sonuçlar ışığında iş birliğini uzun vadeli adımlarla sürdürmek niyetinde olduklarını kaydetti. Rektör Yardımcısı Kırıştıoğlu, projeye katkı sunan WeWALK firması ile destekleyici kuruluş Uludağ İçecek'e üniversite adına gönülden teşekkür etti.

Yerli teknolojinin dünya çapındaki başarısı kampüse taşınıyor

WeWALK Proje ve İş Birlikleri Yöneticisi Efe Ahmet Saka ise şirketin temel misyonunun görme engellilerin sosyal hayata aktif, tam ve eşit katılımını sağlamak olduğunu dile getirdi. Patenti kendilerine ait olan yerli ve milli akıllı baston teknolojisinin bugün 65 ülkede aktif olarak kullanıldığını belirten Efe Ahmet Saka, bu teknolojinin İngiltere Kraliyet Ödülü'ne layık görülerek Kral Charles'tan ödül aldığını, ilk versiyonunun ise Time dergisi tarafından 'Yılın İcadı' seçildiğini hatırlattı. Türkiye'ye ilk kez Edison Ödülü'nü getiren kurum olmanın gururunu yaşadıklarını ve bu ödülü Cumhurbaşkanlığına da takdim ettiklerini ifade eden Efe Ahmet Saka, akıllı bastonun görme engellilerin A noktasından B noktasına güvenle ulaşmasını sağladığını açıkladı. Sistemin parçası olan 'Danış' uygulamasına da değinen Efe Ahmet Saka, arkasında 7/24 hizmet veren canlı ve profesyonel bir çağrı merkezi barındıran bu asistanlık servisi sayesinde, görme engelli bireylerin kapalı alanlarda oda kapısı bulma ya da kayıp eşyaları tespit etme gibi anlık ihtiyaçlarına anında çözüm sunabildiklerini aktardı. Efe Ahmet Saka, Bursa'daki bu anlamlı projeye kapılarını açan BUÜ yönetimine ve desteklerini esirgemeyen Uludağ İçecek'e şükranlarını sundu.

'Öğrencilerimizin bağımsız hareket etmelerini hedefliyoruz'

BUÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt, oluşturulan protokolün temellerinin tamamen görme engelli bireylerin sosyal yaşama dahil edilmesi amacıyla yerli imkanlarla giyilebilir teknoloji çözümleri üreten WeWALK firmasının girişimleriyle atıldığını belirtti. Bu teknolojik çözümleri daha önce yakından incelediklerini ve çok başarılı bulduklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt, görme yetersizliği olan bireylerin günlük ve eğitim hayatlarında en çok zorlandıkları anlık yönlendirme, çevrim içi rehberlik ve engelleri fark etme gibi sorunların bu sistemle aşılacağını vurguladı. Kampüste bağımsız hareket kabiliyetini artıracak akıllı bastonların ve entegre dijital asistanlık desteğinin öğrencilere tamamen ücretsiz ulaştırılmasında Uludağ İçecek'in üstlendiği sponsorluk rolünün toplumsal dayanışma açısından örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt, birim olarak yürüttükleri titiz çalışmalarla ileri düzey görme yetersizliği bulunan ve baston kullanımına ihtiyaç duyan 10 öğrenciyi belirlediklerini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt, teslim aşamasından sonra da öğrencilerin teknolojiye adaptasyon süreçlerini ve cihazların saha performanslarını yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Tören, imzalanan protokolün ardından projeden faydalanacak olan görme engelli öğrencilerin heyecan ve beklentilerini içeren görüşlerinin alınması ve günün anısına çektirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.