Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa S.(17) yönetimindeki 16 BPK 195 plakalı motosiklet ile Abdurrahman D.(39) yönetimindeki 34 GG 679 plakalı otomobil Akpınar Caddesi ile Bülbüller sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ