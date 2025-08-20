Yerlikaya'nın aktardığı bilgiye göre, hesaplarında toplam 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 8 kişi tutuklanırken, 29 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemler devam ediyor.

Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli yürütülen operasyonlar; Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas illerini de kapsadı. Yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca, sosyal medya platformlarında sahte elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.