Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, UNDP ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin ikinci fazı, Mentorluk Programı ile başladı. 18-35 yaş arası NEET kadınları iş hayatına kazandırmayı hedefleyen program, 30 Ağustos 2025’e kadar başvuruları kabul edecek.ANKARA (İGFA) - Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin ikinci fazı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UNDP ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle Mentorluk Programı ile start aldı.

Türkiye’de 4,4 milyon 18-35 yaş arası NEET (ne eğitimde ne istihdamda) kadını iş hayatına katmayı amaçlayan program, kariyerinde ilerlemiş kadınlarla genç kadınları bir araya getiriyor.

Başvurular 30 Ağustos 2025’e kadar devam edecek, mentor-menti eşleşmelerinin ardından çevrim içi görüşmeler 1 Nisan 2026’ya kadar sürecek.

İLK FAZDA BÜYÜK BAŞARI

Programın 2023 ve 2024’teki ilk iki döneminde bin mentor, bin 100 mentiye ulaştı ve 4 binden fazla görüşme gerçekleşti.

Bu süreçte 400’den fazla NEET kadın istihdama katıldı. Katılımcılar, mentorluk sayesinde kazandıkları özgüvenin iş hayatındaki başarılarını artırdığını vurguladı.

45 MİLYON TL SOSYAL ETKİ

2022’de başlayan proje, 6.000 NEET kadına ulaşarak mesleki eğitimler, hak temelli güçlenme oturumları, hibe programları, iş ve staj fırsatları ile “Fırsatlar Haritası” gibi faaliyetlerle büyük bir etki yarattı.

Sosyal Getiri Analizi (SROI), mentorluğun en yüksek etkiye sahip olduğunu gösterirken, projenin yılda 45 milyon TL sosyal etki oluşturduğu belirlendi.