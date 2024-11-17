Yerlikaya, denetimlerin artmasının kaza sayılarının azalmasına katkı sağladığını ifade ederken, vatandaşlara ehliyet olmadan araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan paylaşımında, "Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin." ifadelerine yer verdi.

7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında trafik ekiplerince yapılan denetimler:

3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlali yapan 134 bin 746 sürücüye ceza kesildi.

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102 araç tespit edildi.

Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 sürücüye işlem yapıldı.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 araç tespit edildi.

Toplamda 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldığı ifade edilen paylaşımda, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." denildi.