Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkı, zor koşullara rağmen kendi kimliği, özgürlüğü ve vatanı için dimdik ayakta durmaktadır.

Filistin kendine vurulmak istenen zincirleri kırıp atacaktır. Filistin halkı, Allah’ın izniyle özgürlüklerine kavuşacak, toprakları özgür ve bağımsız olacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın da ifade ettikleri gibi: 'Kudüs, sadece bir şehir değildir. Kudüs, bir semboldür, bir imtihandır. Kudüs, kıbledir.'

Dualarımız, mücadelemiz ve desteğimiz daima Filistin halkıyla beraberdir" ifadelerinde bulundu.