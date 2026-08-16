Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarında bu yıl belirgin bir artış kaydedildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), 12 Ağustos itibarıyla ülkede 110 vakanın doğrulandığını açıkladı. Hastaların 81’inde merkezi sinir sistemini etkileyen bulgular tespit edilirken, 29 kişinin enfeksiyonu daha hafif semptomlarla atlattığı bildirildi.

Vakaların Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Mora bölgelerindeki 39 belediyede görüldüğü aktarıldı. EODY Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Müdürlüğü yetkilisi Danai Pervanidu, özellikle Attika'da virüsün bu yıl yoğun şekilde yayıldığını söyledi.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA BULAŞICI MI?

Pervanidu, vaka sayısının geçmiş yılların aynı dönemlerine kıyasla daha yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Ancak virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ya da yapısında farklılık oluştuğunu gösteren bilimsel bir verinin bulunmadığını vurguladı.

Salgının seyrinde hava sıcaklıkları, yağış miktarı, sivrisinek yoğunluğu ve kuşların göç hareketleri gibi birçok unsurun etkili olduğunu belirten Pervanidu, Attika’da 2025-2026 kışının son 150 yılın en sıcak ikinci kışı olarak kayıtlara geçmesinin de vaka artışında rol oynamış olabileceğini ifade etti. Vaka sayısındaki artışın aynı hızla sürmesi halinde 2026’nın son yılların en zorlu dönemlerinden biri olabileceği uyarısında bulunan Pervanidu, vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

VATANDAŞLARA KRİTİK TAVSİYELER

EODY, sivrisinek kovucu kullanılması, evlerde sineklik ve cibinliklerden yararlanılması, özellikle akşam saatlerinde uzun giysiler tercih edilmesi ve sivrisineklerin üreyebileceği durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılmasını tavsiye etti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Yunanistan, Avrupa’da Batı Nil virüsü vakalarının en fazla tespit edildiği ülkeler arasında İtalya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor.