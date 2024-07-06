Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Alikahya’daki stada ve bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımı rahatlatmak için gerçekleştirdiği raylı ulaşım çalışmaları devam ediyor. Mevcut tramvay hattını Kuruçeşme’ye kadar uzatan büyükşehir, Alikahya Stadyum Tramvay Hattındaki çalışmalarını sürdürüyor. Toplam uzunluğu 3,8 kilometre olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı, 2 etaptan oluşuyor. Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesi kapsamında bulunan Sultan Murat Caddesi üzerinde yağmursuyu U kanal betonarme imalatına devam ediliyor. 900 ton hat raylarının fabrika ortamında imalatları bitirilerek şantiyeye nakli yapıldı. Tramvay hattını besleyecek olan 2 trafo binası inşaatına devam ediliyor. Akarca Deresi üzerinde bulunan mevcut köprü yıkımına başlanırken yeni yapılacak köprü imalatlarından toplamda 650 metre uzunluğunda 24 fore kazık imalatı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında muhtelif çaplarda yağmursuyu, içme suyu, atık su, elektrik ve Telekom hatlarının yapımı devam ediyor. Binnur ve Akyazı sokaklarından başlanarak tramvay hattı ile eşzamanlı olarak karayolu kazılarına başlandı. Akyazı sokakta tramvay hattı ile kademe beton dökümü yapıldı. Sultan Murat Caddesi üzerinde ise çalışmalar sürüyor. Bağımsızlık Caddesi üzerinde karayolu kazı ve dolgu imalatlarına başlandı.

Öte yandan yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesi’nin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak.