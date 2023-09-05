Alın germe operasyonu, günümüzde esas olarak endoskopik yöntemle yapılmaktadır. Endoskopi alın germe için çok uygun bir yöntemdir. Şakak bölgesinden yapılan 2-3 santimetrelik bir kesi, bir de saçlı deri içerisinde 1-2 santimetrelik bir kesi ile endoskop dediğimiz alet yerleştirilir. Ayrıca disektör dediğimiz, yumuşak dokuları kemikten ayıran aletler yardımıyla alın derisi ve deri altı dokular tamamen serbestleştirilir.

Özellikle kaş bölgesindeki kemik zarı yapışmaları, ayrıldıktan sonra kaşlar ve alın bölgesi daha serbest bir hale gelecektir. Bu işlem yapıldıktan sonra saçlı deri bir miktar geriye alınmak suretiyle, alın derisi daha yukarı bir bölgeye tespit edilir. Bunun için değişik yöntemler vardır. Ya kemiğe açılan bir tünel vasıtasıyla bir tespit yapılır ya da kemiğe konulan vida yöntemiyle bir tespit yapılır. Yine şakak bölgesinde bulunan çiğneme kası üzerindeki zara da bir tespit yapılabilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra alın derisi daha yukarı alınmış olur. Özellikle kaşlardaki sarkmalar ve aşağı düşme bu şekilde engellenmiş olur. Alına daha gergin ve genç bir görünüm kazandırmış olur.