Karından başlayıp sırta doğru kuşak gibi yayılan şiddetli ağrı, bulantı ve kusma ile birlikte ortaya çıktığında basit bir mide rahatsızlığı olarak değerlendirilmemeli. Pankreasın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan pankreatit, ani gelişebildiği gibi tekrarlayan ataklarla zaman içerisinde kronik hale de gelebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, özellikle sırta vuran şiddetli karın ağrısı ve eşlik eden bulantı, kusma, ateş veya sarılık gibi belirtilerin pankreatit açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kuşak tarzı karın ağrısı en önemli belirtilerden

Pankreatitin en sık belirtisinin karın ağrısı olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Bu karın ağrısı özellikle kemer tarzında, kuşak tarzında sırta doğru vuran bir ağrı şeklinde olur. Bazen bulantı, kusma, vücutta sararma ve ateşle gelebilir" diye konuştu. Akut pankreatitin daha önce geçirilmiş bir pankreatit atağı olmadan aniden gelişebildiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, tekrarlayan pankreatit ataklarının ise zaman içerisinde kronik pankreatite dönüşebildiğini kaydetti.

Safra taşları akut pankreatiti tetikleyebiliyor

Akut pankreatitin en sık nedeninin safra taşları olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Özellikle 5 milimetreden küçük taşlar safra kesesinden safra kanalına düştüğü zaman akut pankreatite sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı. Kronik pankreatitte ise tekrarlayan atakların pankreas dokusunda incelmeye ve fibrotik değişikliklere neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, hastalığın nedenine yönelik tedavinin önem taşıdığını dile getirdi.

Tedavi nedene göre planlanıyor

Pankreatit tedavisinde öncelikle ağrı kontrolünün sağlandığını belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Akut ve kronik pankreatitlerin en önemli tedavilerinden biri ağrı kontrolüdür. Enfeksiyon gelişmişse antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Safra kanalına taş düşmüşse bu taşın ERCP ile alınması, kandaki yağların yükselmesine bağlıysa buna yönelik tedaviler yapılır" dedi. Kronik pankreatitte pankreas kanalında taş, darlık veya genişlemeler bulunabildiğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, gerekli hastalarda pankreas kanalındaki taşların çıkarılması, stent uygulanması ve darlıkların giderilmesine yönelik işlemlerin yapılabildiğini aktardı.

Alkolü bırakın, yağlı besinlerden uzak durun

Pankreatit geçiren kişilerin yaşam tarzına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, "Pankreatit gelişen bir kişinin alkolü hayatından çıkarması gerekiyor. Çok yağlı yemeklerden uzak durması lazım" dedi. Obezitenin ve pankreas yağlanmasının da pankreas sağlığı açısından önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Bilgiç, beslenme ve kilo kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.